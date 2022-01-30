Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, ülkenin aşı zorunluluğunu ve Kovid karantinalarını protesto etmek için 50.000 kadar kamyoncu bir araya gelirken, ülkenin başkenti Ottawa'daki evlerini terk etti. Yüzlerce kamyoncu, ABD sınırını geçmek için gereken aşı zorunluluklarına karşı protesto olarak başlayan ve 'Özgürlük Konvoyu' adını verdikleri gösteri kapsamında, dev kamyonlarını Kanada'nın başkenti Ottawa'ya sürdü.

90 KİLOMETRE KUYRUK

Trudeau bundan sadece günler önce, yüzlerce araçtan oluşan konvoy başkente giderken şehre giden kamyoncuları 'küçük bir azınlık' olarak adlandırmıştı.

Hareket, Perşembe günü Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan 'Kanada'nın kamyoncuları harika' twwet'iyle onay aldı ve ve hareket, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişi için kutlama nedeni haline geldi.





HÜKÜMET KARŞITLARI DA GELDİ

Kanada bayrağını dalgalandıran, "Özgürlük" talep eden pankartlar sallayan ve Başbakan Justin Trudeau'ya karşı sloganlar atan kamyonculara, yalnızca Kovid-19 kısıtlamalarından değil, hükümetten hoşnutsuz olan binlerce öfkeli protestocu da katıldı.

Motorları gümbürdeyen yüzlerce büyük kamyon durmadan havalı kornalarını çalarken büyük bir gürüldü koptu. Kamyoncu sayısına ilişkin tahminler 10-20 bin arasında değişiyor.

Hava sıcaklığının çok düşük olduğu bir günde gerçekleşen protestoda, parlamentoya yaklaşırken aileler, sakince yürüdü, gençler slogan attı ve kalabalıktaki yaşlılar Trudeau'nun ofisinin pencereleri altında tencere ve tava çalarak protesto etti.

BAŞBAKAN VE AİLESİ GİZLİ BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Kanada medyası, başbakan ve ailesinin evlerinden çıkarıldığını ve başkentte gizli bir yere götürüldüğünü ve protestocuların öfkesinin büyük kısmının Trudeau'ya yöneltildiğini söyledi.

31 yaşındaki bir işadamı olan gösterici Philippe Castonguay, Parlamento binasının dışında "Her şeyin durmasını istiyorum - bu önlemler haksızdır" dedi.

Hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en uzun sınırı olan 9 bin kilometrelik sınırı geçen sürücüleri etkileyecek olan bu şartı, Ocak ayı ortasında getirdi.

10 BİN GÖSTERİCİ, SEKİZ KONVOY

Konvoya katılan binlerce kişiyle protesto büyük bir ivme kazandı. Toplanma noktaları Ottawa'nın kalbindeki Parlamento Tepesi'ydi. Polis, toplamda birkaç bin araç ve 10 bin göstericiden oluşan sekiz konvoy beklediklerini söyledi.

Ontario'lu 28 yaşındaki aşısız bir kamyon şoförü olan Stephen Penderness, sadece şoför arkadaşları için değil tüm Kanadalılar için bu protestoya katıldığınu söyledi.

"Aslında yoldaki herkes... Herkes için" diyen Stephen Penderness, "Her şey sizin özgürce seçim yapabilmenizle ilgili." Kamyoncuları desteklemeye gelen ancak tam adını vermeyi reddeden Quebec'li Louise ise "Ne olursa olsun aşı olmaya zorlanmamalıyız" dedi.

POLİS YIĞDILAR

Louise, aşı pasaportlarının "kişisel hayata müdahaleyi temsil ettiğini" de sözlerine ekledi. Protestonun şiddete dönüşebileceği korkusuyla federal başkent çevresinde yoğun bir polis kalabalığı vardı.

Ottawa polis şefi Peter Sloly ise, durumu "benzersiz, akıcı, riskli ve önemli" olarak nitelendirdi. Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok açık olmama izin verin," dedi ve ekledi:

"Şiddet uygulayan veya yasaları çiğneyen herkesi soruşturmaya, gerekirse tutuklamaya, suçlamaya ve kovuşturmaya hazırız." Sloly ayrıca yerel sakinleri yollardan uzak durmaya çağırdı.