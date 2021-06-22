Türkiye Son dakika: Kanlı eylem yapacaktı! Çikolata ambalajına gizlediği patlayıcıyla yakalandı

Son dakika: Kanlı eylem yapacaktı! Çikolata ambalajına gizlediği patlayıcıyla yakalandı

Türkiye

Son dakika: Kanlı eylem yapacaktı! Çikolata ambalajına gizlediği patlayıcıyla yakalandı

Son dakika haberi... Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriyeli Ali İbrahim, çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ile Mardin'de yakalandı.

22 Haziran 2021, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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Mardin'de polis, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli Ali İbrahim'i (30) yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada bir kısmı çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.


Patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağını söyleyen ve terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu belirlenen Ali İbrahim'in ifadesinin ardından 6 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

​Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü PKK/ YPG üyesi Ali İbrahim olduğu belirlendi. Terörist gözaltına alınırken, şüphelinin çantasında da arama yapıldı. Aramada çantadaki çikolata ve kek ambalajlarına yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca, tıraş makinesine yerleştirilmiş 9 Watt pil ve anahtar, şarj aletine saklanmış 2 elektrikli kapsül ve 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda verdiği ifadesinde, patlayıcıları metropollerde yapacakları eylem nedeniyle getirdiğini söylediği öğrenildi.

Teröristin ifadesi doğrultusunda 6 Türk de gözaltına alındı.


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