Türkiye Son dakika: Kapıkule Sınır Kapısı yolunda yangın

Son dakika: Kapıkule Sınır Kapısı yolunda yangın

Türkiye

Son dakika: Kapıkule Sınır Kapısı yolunda yangın

Yurt dışına çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 02:25 Son Güncelleme:
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Romanya vatandaşı Anes Echo yönetimindeki E23T315 plakalı alüminyum ve köpük yüklü TIR'ın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.

TIR sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle TIR'ın tamamına yayılmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

AA

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