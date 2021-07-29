Türkiye Son dakika: Karaman'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Son dakika: Karaman'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Türkiye

Son dakika: Karaman'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

Karaman'da çıkan orman yangınında, 5 hektar alan zarar gördü. Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu yangının çıktığı üzerinde durduklarını söyledi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Değirmenbaşı köyündeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bölgede incelemede bulunan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yangının, bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı üzerinde durduklarını belirterek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

KARAMAN (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Balıkesir Valiliği'nden flaş karar! 3 ay yasaklandı



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Su gibi aziz
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Dönek' ya da 'liboş'
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Balıkesir Valiliği'nden flaş karar! 3 ay yasaklandı