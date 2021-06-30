Son dakika: Karısına yapılanı görünce sokak ortasında dehşeti yaşattı
Son dakika: Esenyurt'ta bir kadın, yabancı uyruklu kişi tarafından fotoğraflarının çekildiğini görünce telefonu kapıp evde olan kocasına gösterdi. İddiaya göre fotoğrafları gören koca, yabancı uyruklu kişiyi sokakta yakalayıp tekme tokat dövdü.
30 Haziran 2021, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta fotoğrafını çektiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi, kadının kocası tarafından sokak ortasında tekme tokat dövdü. Olayı duyan mahallelinin de dövdüğü yabancı uyruklu kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay İncirtepe Mahallesi'nde dün akşam oldu. İddiaya göre, yolda yürüyen yabancı uyruklu kişi, yanına yaklaştığı kadının fotoğrafını çektikten sonra sözlü tacizde bulundu. Kadın, fotoğraflarını çeken kişinin elindeki telefonu alarak, yakındaki evine koşup eşine olanları anlattı.
Eşinin fotoğraflarının çekildiğini görünce sinirlenen koca, telefonunu alabilmek için kadının peşinden koşan yabancı uyruklu kişiyi durdurarak sokak ortasında tekme ve tokat dövdü. Olayı öğrenen mahalle sakinleri de tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi dövdü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yabancı uyruklu kişiyi kurtararak, ambulansla hastaneye gönderilmesini sağladı.