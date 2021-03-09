Son dakika: Karlov suikastı davasında karar!

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğunu belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.