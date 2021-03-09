Türkiye Son dakika: Karlov suikastı davasında karar!

Son dakika: Karlov suikastı davasında karar!

Türkiye

Son dakika: Karlov suikastı davasında karar!

Son dakika... Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

09 Mart 2021, Salı 16:54 Son Güncelleme:
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Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğunu belirtilen Hüseyin Kötüce, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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