Türkiye Son dakika! Kartal'da 6 katlı dershane alev alev yanıyor

Son dakika! Kartal'da 6 katlı dershane alev alev yanıyor

Türkiye

Son dakika! Kartal'da 6 katlı dershane alev alev yanıyor

Son dakika haberine göre, İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

05 Mart 2021, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam devam ediyor.


Detaylar geliyor...


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Bu plan Türkiye’ye derin nefes aldıracak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şehit Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı