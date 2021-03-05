Son dakika! Kartal'da 6 katlı dershane alev alev yanıyor
Son dakika haberine göre, İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
05 Mart 2021, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam devam ediyor.
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