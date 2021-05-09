Türkiye Son dakika! Kaybolan 5 yaşındaki Baran'dan haber var

Son dakika! Kaybolan 5 yaşındaki Baran'dan haber var

Türkiye

Son dakika! Kaybolan 5 yaşındaki Baran'dan haber var

Son dakika haberine göre, Adana'da kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek için polis ekipleri arama çalışaması başlatmıştı. Ekipler küçük Baran'ı kaybolduktan 5,5 saat sonra sokakta yürürken buldu.

09 Mayıs 2021, Pazar 15:47 Son Güncelleme:
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Adana' da hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek sokakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi. 

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek'i arama çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi.

Ekipler, mahallede arama yaptığı sırada küçük Baran, sokakta yürürken bulundu.

Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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