Türkiye Son dakika: Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

Son dakika: Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

Türkiye

Son dakika: Kayıp ihbarı yaptığı eşini öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

Tokat’ta tekstil işçisi Murat Alper'in eşinin telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesajı atması nedeniyle kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i öldürüp gömdüğü ortaya çıktı.

14 Eylül 2021, Salı 17:59 Son Güncelleme:
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Zile ilçesinde 10 Eylül'de polise başvuran Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Alper'e ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulunması için çalışma başlattı. Dün eşinin telefonundan yakınlarına 'iyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Sorguda eşini boğduğunu itiraf eden Murat Alper, cesedi ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Alper'in itirafı üzerine yapılan aramada 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine ulaşıldı. Ceset otopsi için Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Murat Alper adliyeye sevk edildi. Kadriye Alper'in aynı zamanda Murat Alper'in dayısının kızı olduğu belirtildi.


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