Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Arazinin sarp olması nedeniyle havadan başlatılan söndürme çalışması, 12 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra 140 yangın söndürme personeli, 30 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 12 helikopter ve 3 uçakla müdahale devam ediyor.

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler, olay yerine güçlükle ulaşabildi. İş makineleriyle yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı. Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.









Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ve Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden görülmesiyle en kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.





Sarp arazideki vadide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Şıldak, "Böyle ulaşımın zor olduğu sarp bölgelerde helikopter ve uçak müdahalesi çok önemli. 18 dakikada ilk helikopter söndürme faaliyeti gerçekleşmiş oldu." dedi.

Şıldak, karadan ise 140 yangın söndürme personelinin, 30 arazöz, su tankeri ve ikmal araçlarıyla alevlere müdahale ettiğini dile getirdi.









"YANGIN ŞU ANDA BULUNDUĞU TEK NOKTADA BAŞLADI"

Kazdağları'nın, Türkiye'nin en değerli orman alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Şıldak, şöyle konuştu:

"Buradaki müdahalelerle en seri şekilde söndürme faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Çok sıkı şekilde ve takibi çok iyi bir koordinasyonla sürdürülen bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızla gerekse diğer yetkili birimlerle koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Bazı basın yayın organlarında yangının iki ayrı noktada başladığı ifade edildi. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Yangın şu anda bulunduğu tek noktada başladı. İlimizde 2021 yılı içinde 60 orman yangını meydana geldi. Temmuzun başından itibaren ise 24 yangınımız oldu, bunlar büyümeden söndürüldü. Milli park alanı içindeki yangının da başarılı bir çalışmayla söndürüleceğini söylemek istiyorum. Bütün kuruluşlarımız insan gücü ve iş makineleriyle üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok, burada bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve gereken bütün müdahaleler en üst seviyede gerçekleştiriliyor."





Vali Hasan Şıldak, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın, jandarma ve orman idarelerince titizlikle sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Ellerinden geleni fazlasıyla ortaya koyarak iyi bir koordinasyonla söndürme faaliyetinden sonuç almayı umduklarını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Kara ekipleri bölgeye ulaştı, arazözlerden hortum çekildi. Yerden de havadan da müdahaleler devam ediyor. Helikopterlere ilave olarak sayı 17'ye çıkacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızla görüşmelerimizde diğer uçakların hareket emirlerinin verildiğini öğrendik. Uçak sayımız da 6'ya çıkacak. Etkili bir müdahale ile büyümeden Allah'ın yardımıyla söndüreceğiz inşallah."

DHA muhabiri Burak Gezen, Kazdağları'ndaki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı...

İlk etapta 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor ancak toplamda 5 helikopter bölgeye sevk edildi. Yangın sarp kayalık bir noktada, kara ekiplerinin ulaşması biraz güç gibi gözüküyor. İzmir'den Balıkesir'den ve Çanakkale'den toplam 5 helikopter sevk edildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Kazdağları'ndaki yangın bölgesi hakkında şu detayları paylaştı:

Orman yangınları canımızı yakmaya devam ediyor. Rüzgar kuvvetli burada. 50 bazen 60 km hıza ulaşabiliyor. Orman yangınlarına meteorolojik durum önemli.

Yangın çıktıktan sonra en önemli parametre rüzgar oluyor. Rüzgar yön değiştirebiliyor, hamle yapabiliyor. Yangının olduğu bölgedeki rüzgar yönüne bakmak gerekiyor. Yarına rüzgarın kuvveti azalacak.

ADANA SAİMBEYLİ'DE ORMAN YANGINI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.







