Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye'de bir şehidimiz var. Bir eve ateş düştü. Umut Özlütepe şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de sabır diliyoruz.

Öteden beri Suriye politikasının doğru olmadığını söyledik. O bataklığa girmeyin dedik. Şimdi çıkamıyoruz oradan.

Türkiye'de yargı bağımsız değil. Olsa bir sürü gazeteci içeride olmaz. Talimatla kararlar alınıyor yargıda... Gazetecilerin hapse atılması, aylardır içeride olan ama iddianamesi bile hazırlanmayan insanların haksız yere içeride tutulması, dünyaya Türkiye'deki adaletin içinde bulunduğu durumu anlatıyor.

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞLAR…

Şu anda görev yapan sözleşmeli er erbaşların sorunları var mı? Bu sorunlardan söz edeceğim. Uzman çavuş veya astsubay mesai bitiminde akşam evine gider. Orduda 7 yıl görev yapan sözleşmeli er erbaşlar evlerine gidemiyorlar. 7 yıl evlerine gidemiyorlar. Ancak yılda 30 gün izin var veya 15 gün mazeret izni veya doğum ölüm izni 7 günlük evlilik izni var. Sonra 7 yıl kışlada bekleyeceksin tıpkı erler gibi. 7 yıl boyunca kışlada er koğuşunda kalmak zorundalar. Neden? Bunlar insan değil mi?

Ocak 2018’de uzman çavuş astsubay ve üst kademeye 400 lira iyileştirme zammı yapıldı. Herkese zam sözleşmeli er erbaşlara bu zam verilmedi. Neden? Sözleşmeli er erbaşlara aile çocuk yardımı yapılmaz. Askerler bir yerden bir yere görevlendirilebilirler. Giderlerken tayin izni yol harcırahı alırlar. Sözleşmeli er erbaşlara bu hak da yok. Bunlar robot değil bunlar da insan. Bunlarda eş durumu tayini de yok. Neden? Şehit olduklarında yakınlarına ayda 4200 lira veriyorlar. Sözleşmeli er erbaş dışında şehit olursa 5600 lira veriyorlar. Şehit şehittir. Haksızlık değil mi bu? 15 Temmuz şehitleri için soru sormuştum toplanan paralar nereye gitti diye. Şu ana kadar tık yok. Toplanan milyonlar nereye gitti? Şu ana kadar hiçbir haber yok. Şehit yakınlarına gazilere kira yardımı yapılıyor. Ama şehit sözleşmeli er erbaşların ailelerine kira yardımı yapılmıyor.

İŞSİZLİK

İş arayan bütün kardeşlerime sesleniyorum; 17 yıldır iktidardalar onların çocukları işsiz değil. Sarayda işsizlik yok. Saray çevresinde de işsizlik yok. Fakirin arkası olmayanın çocuğu işsiz. Ama sen hala gidip oyunu beni işsiz bıraktı gidip oyumu ona vereyim diyorsan yarın ağzındaki lokmayı da alır. Bunlar iktidar olmadan önce ‘Anadolu Kaplanları’ diye bir laf vardı. Bugün ‘Anadolu Kaplanları’ndan söz eden yok kaplan kalmadı çünkü. Çift dikiş maaş alanlar var. Emeklilikte yaşa takılan işsiz kalan yüz binlerce kişi var. Bunların derdi ile ilgilenen var mı bizim dışımızda? Hayır yok.