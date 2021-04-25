KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CNN TÜRK canlı yayınında son gelişmeleri değerlendirdi. 'Türkleri azınlık statüsüne düşürmek hedefleniyor' diyen Tatar, artık federasyon kapısının tamamen kapandığını belirtti.

Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğun altını çizen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugüne kadar Rum tarafının adadaki tek yönetim gibi muamele gördüğünü KKTC'nin iyi niyetinin hiçbir zaman karşılık bulmadığını belirtti.

'Türkleri azınlık statüsüne düşürmek hedefleniyor' diyen Tatar, artık federasyon kapısının tamamen kapandığını belirtti.

Egemen eşitliğe dayalı iki egemen devlete dayalı bir sistemi savunan Tatar, bu hedef için Türkiye ile uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizdi.

'Bir anlaşma olacaksa her iki taraf da onay vermelidir bizin onayımız o kadar önemlidir' ifadelerini kullanan Tatar, 'Biz onay vermezsek anlaşma olmaz' dedi.

Yıllardır uygulanan ambargoları anımsatan Tatar, 'Her şeye rağmen Kıbrıs'ta balarılarımız var bir devlet kurduk bir cumhuriyet kurduk' dedi.

Cenevre görüşmeleri için 'büyük bir tarihi adımın arifesindeyiz' diyen Tatar, Türkiye'nin desteğine dikkat çekti.

'50 yıl federasyon görüşüldü artık yeni yol var' diyen Tatar, 'Türkiye ile büyük bir mutabakat içinde bu çalışmaları yürüttük yürütüyoruz' dedi.

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini hatırlatan Tatar, 'Erdoğan'ın görüşlerini aldıktan sonra Cenevre'ye gitmek ödenimledir' dedi. Cenevere'deki görüşmeye Bakan Çavuşoğlu ile aynı uçakla gideceklerinin altını çizen Tatar, 'Türkiye bizim ana vatanımızdır ve garantör ülkedir' dedi.

Azınlık statüsünü asla kabul etmeyeceklerini belirten tatar, 'Türkiye zamanda bize yardımcı olmasaydı biz burada var olmazdık' dedi.

Tatar sözlerine 'Hak ve çıkarlarımızı Türkiye ile koruyabiliriz' şekilden devam etti.

Biden'ın 1915 olayları ile ilgili ifadelerini kınadığını belirten Tatar, 'Bunun cevabını zaten Türkiye Cumhuriyeti vermiştir, bunun rahatlığı içerisindeyiz' dedi.

Dünyanın Kıbrıs'taki yaşanan soykırıma sessiz kalındığını belirten Tatar, 1974'teki müdahale ile Kıbrıs Türk halkının kurtarıldığının altını çizdi. Tatar, 'Kıbrıs'taki Türkler iki kez soykırım yaşadı' dedi.

Yaz aylarında turizm sezonunun açılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tatar, 'Aşı sayısının artması ile turizme az da olsa kapılarımızı açacağız' dedi.



