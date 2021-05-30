Türkiye Son dakika: KKTC'ye seyahat edeceklere kimlik kartıyla ilgili flaş uyarı

Son dakika: KKTC'ye seyahat edeceklere kimlik kartıyla ilgili flaş uyarı

Türkiye

Son dakika: KKTC'ye seyahat edeceklere kimlik kartıyla ilgili flaş uyarı

Pegasus Havayolları seyahat edecek vatandaşlar için son dakika açıklaması yaptı. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların eski tip nüfus cüzdanları 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmayacak.

30 Mayıs 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlar, 30 Haziran'dan itibaren eski nüfus cüzdanlarıyla çıkış yapamayacak.

Pegasus Havayolları, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların 30 Haziran'dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından, Türkiye'den KKTC'ye nüfus cüzdanları ile yapılacak seyahatlere ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 30 Haziran'dan itibaren, Türkiye'den KKTC'ye gidecek vatandaşların eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, artık Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun yeni tip kimlik kartlarıyla çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek." denildi.


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