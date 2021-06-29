Türkiye Son dakika: Komedyen Atalay Demirci'nin cezası hukuka uygun bulundu

Son dakika: Komedyen Atalay Demirci'nin cezası hukuka uygun bulundu

Türkiye

Son dakika: Komedyen Atalay Demirci'nin cezası hukuka uygun bulundu

Komedyen Atalay Demirci hakkında FETÖ davasında 5 yıl hapis kararı hakkında verilen hüküm, istinaf mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

29 Haziran 2021, Salı 11:58 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ilişkin davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıl hapse çarptırılan komedyen Atalay Demirci hakkında verilen hüküm, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince mahkum edilen Demirci'nin dosyasına ilişkin kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı. 

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.  Bu kapsamda sanık ve avukatının istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, Demirci'nin tutuksuz yargılanma halinin devamını kararlaştırdı.  Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi. 

ATALAY DEMİRCİ HAKKINDA GEREKÇELİ KARAR 

Atalay Demirci'nin hakkındaki hükmün gerekçeli kararında, sanığın darbe karşıtı mesajlar vermesine rağmen 15 Temmuz'dan sonra da örgüt mensuplarından aldığı talimatları yerine getirdiği belirtildi. 

Gerekçeli karara göre Demirci, 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığına memur olarak atandıktan bir yıl sonra istifa ederek sahne hayatına atıldı.  Daha sonra FETÖ'ye ait Dünya Radyo'da program yapmaya başlayan Demirci, örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldı. 

Demirci, örgüt imamlarından "Vefa" kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etti ve onun için gösteri yaptı. Daha sonra bir televizyon kanalının düzenlediği yetenek yarışmasına katılarak birinci oldu.

Örgütün kapatılan finans kurumu Banka Asya'da hesabı bulunan Demirci'nin, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi olduğu, ayrıca örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 2011'de telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. 

Gerekçeli kararda Demirci'nin örgütle ilişkisini darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğine ilişkin örgütün firari isimlerinden Hakan Şükür ve ABD'deki basketbolcu Enes Kanter ile yazışmalarının yanı sıra tanık beyanları kanıt olarak gösterildi.

ATALAY DEMİRCİ HAKKINDA HÜKÜM 

Gerekçeli kararda, söz konusu yazışmalar, tanık beyanları ve dava dosyasındaki diğer deliller dikkate alındığında Demirci'nin FETÖ ile organik bağ kurarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kaydedildi. 

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği sabit olan Demirci'nin ilk önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesince cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldığı belirtildi. 

Ancak Demirci'nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle duruşmalarda gösterdiği tavrı nedeniyle cezasının 5 yıla indirildiği aktarıldı.


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