Türkiye Son dakika: Patronunun cinsel organını kesti, polisi aradı

Son dakika: Patronunun cinsel organını kesti, polisi aradı

Türkiye

Son dakika: Patronunun cinsel organını kesti, polisi aradı

Son dakika haberine göre, İspanya'nın Katalonya bölgesinde, 30'lu yaşlarda Bangladeşli bir kadın, polisi arayarak kendisine tecavüz etmeye çalışan patronunun cinsel organını kestiğini söyledi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 13:25 Son Güncelleme:
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Olay Barcelona'daki Sant Andreu de la Barca bölgesindeki bir barda salı gecesi yaşandı. Bangladeşli ve 30'lu yaşlarında olduğu düşünülen fakat kimliği açıklanmayan kadın, polisi arayarak patronunun kendisine tecavüz etmeye çalıştığını, saldırı karşısında kendini korumak için bıçakla patronunun cinsel organını kestiğini söyledi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis, barda çalışan kadını gözaltına alırken sağlık ekipleri de işletme sahibini hastaneye kaldırdı.

Cinsel organın dikilmesi için acil olarak Hospitalet de Llobrega bölgesindeki Bellvitge Hastanesi'nde ameliyata alınan işverenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANMIŞ

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polise yakın kaynaklar işletme sahibinin daha önceden cinsel saldırı suçundan tutuklandığını öne sürdü.

Saldırıya uğrayan kadın ise patronunun birkaç aydır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İşverenin kimliği resmi olarak açıklanmazken, kendisinin Bangladeşli ya da Pakistanlı olduğu düşünülüyor.

Katalonya polis teşkilatı Mossos d'Esquadra tarafından yapılan açıklamada, işverenin ameliyat sonrası durumu netleştiğinde kendisinin tutuklanabileceği belirtilirken, olayın nefsi müdafaa olup olmadığının da araştırıldığı ifade edildi. 

Kaynak: Independent Türkçe

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