Türkiye Son dakika: Koronavirüs aşısı yaptıran Bakan Selçuk'tan öğretmenlere duyuru

Son dakika: Koronavirüs aşısı yaptıran Bakan Selçuk'tan öğretmenlere duyuru

Türkiye

Son dakika: Koronavirüs aşısı yaptıran Bakan Selçuk'tan öğretmenlere duyuru

Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini söyledi. Selçuk, 'Öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Öğretmenlerimiz tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine sıra geldiğinde öğrenebilirler' dedi. İşte Selçuk'un açıklamaları...

24 Şubat 2021, Çarşamba 10:25 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama programı başladı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.


İşte MEB Bakanı Selçuk'un açıklamaları:

Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Ben de öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu burada oldum. Öğretmenlerimizin burada aşı olması söz konusu ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz ilgili sağlık kuruluşlarında aşı olacaklar. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı çalışma yapıyor.

Biz aslında salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız TSE'nin belirdiği standartlara göre her türlü hazırlıklarını yaptı. Hiçbir temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan okulları açabiliriz, okullarımız hazır.

1 Mart'ta da diğer okullarımız açılacak. Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil.

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