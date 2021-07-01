Türkiye Son dakika: Koronavirüs geçirenler dikkat! Hatırlatma dozu 3 aya indirildi

Son dakika: Koronavirüs geçirenler dikkat! Hatırlatma dozu 3 aya indirildi

Türkiye

Son dakika: Koronavirüs geçirenler dikkat! Hatırlatma dozu 3 aya indirildi

Son dakika haberine göre, koronavirüs geçirenler için olan hatırlatma dozu aşı hakkı 3 aya indirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozuyla ilgili, 'Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir.' dedi.

01 Temmuz 2021, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Son dakika... 'Hatırlatma dozu' 6 aydan 3 aya indirildi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında "Bilim Kurulumuzun gündemindeki bir diğer konu ise hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacakları konusuydu. Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir." dedi.



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