Türkiye Son dakika: Koronavirüse yakalanan Adnan Oktar'dan haber var

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Adnan Oktar'dan haber var

Türkiye

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Adnan Oktar'dan haber var

Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve koronavirüse yakalanan Adnan Oktar'dan haber geldi.

23 Mart 2021, Salı 14:26 Son Güncelleme:
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Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun 21 Ocak günü müvekkili Adnan Oktar’ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu ortaya çıktı. Dilekçede Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2021’de yaptırdığı test sonucunun önce pozitif çıktığı ardından da izole şekilde koğuşa kaldırıldığı belirtildi.

TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ

DHA’nın edindiği bilgilere göre Adnan Oktar’ın koronavirüs testinin negatife döndüğü, sağlık durumunun iyi olduğu fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu öğrenildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Adnan Oktar'ın birçok suçtan 9 bin 803 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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