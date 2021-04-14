Son dakika: Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Yeni parti kurma çalışmaları kapsamında Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce koronavirüse yakalanmıştı. CNN TÜRK'te yer alan bilgiye göre; Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edilecek.
14 Nisan 2021, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edilecek.
İnce koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." sözleri ile duyurmuştu.