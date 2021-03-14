Son dakika... Koronavirüste korkulan oldu! Üçüncü dalga başladı
Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında ‘üçüncü dalga’nın başladığı yönündeki açıklamalarla sarsılırken, özellikle İtalya ve Almanya gibi ülkeler yeniden sert önlem alma yoluna gidiyor.
14 Mart 2021, Pazar 08:34 Son Güncelleme:
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Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, 'Almanya’da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı' derken, yeni vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğini belirtti ve 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyledi. ‘Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız’ değerlendirmesinde bulunan Wieler, üçüncü dalgada yeni vaka sayılarının yükselmemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
İTALYA'DAN DA BENZER AÇIKLAMA
İtalya’dan da benzer açıklamalar gelirken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, “Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız” sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Ülkede vaka sayılarının hızla yükselmesi üzerine Pazartesi itibariyle okullar ve dükkanlar yeniden kapatıldı. Kırmızı bölgeler arasında, başkent Roma’nın içinde yer aldığı Lazio ve finans merkezi Milano kentinin de dahil olduğu Lombardiya bölgeleri de bulunuyor.