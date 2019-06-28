Kremlin, iki liderin silahsızlanma, Suriye İdlib ve Çin'i masaya yatırdığını açıkladı.

Kremlin açıklamasında en dikkat çekici ayrıntı, Putin'in Trump'ı Rusya'nın başkenti Moskova'ya davet etmesi oldu. Putin, mevkidaşının gelecek yılki Zafer Günü kutlamalarına katılmasını istiyor.

Liderler ayrıca, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesini engelleyen kısıtlamaları müzakere etmek için de anlaşmaya vardı.

Kremlin, daha önce Putin'in "Helsinki'deki görüşmeden bu yana birbirimizi uzun süredir görmüyoruz. Doğru, çalışanlarımız çalıştı ve bize Helsinki'de kararlaştırdıklarımıza devam etmek için iyi bir fırsat verdi. Bu yüzden her iki tarafa da teşekkür ederim" sözlerini medyaya yansıtmıştı.

Beyaz Saray ise, Japonya Osaka'da gerçekleşen randevuda İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna'nın ana başlıklar olduğunu belirtiyor. Açıklamada, iki liderin, Trump'ın daha önce Çin'in de dahil edilmesi gerektiğini söylediği, 21'inci yüzyıl silahların kontrol modeli konusunda iki tarafın da müzakerelere devam etmesine ilişkin anlaşmaya vardığı kaydedildi.