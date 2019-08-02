Son dakika: Kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı Süper Lig maç yayınları için TFF, Kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı. Buna göre kulüpler ve Bein Sports, 410 milyon dolar karşılığında el sıkıştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.