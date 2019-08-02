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Son dakika: Kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı

Süper Lig maç yayınları için TFF, Kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı. Buna göre kulüpler ve Bein Sports, 410 milyon dolar karşılığında el sıkıştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

02 Ağustos 2019, Cuma 16:32
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Son dakika: Kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı

Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... TFF, kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı. 

Resmi açıklama 18:00'de yapılacak...

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