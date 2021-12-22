İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte çok çalıştığınızı biliyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.





EKONOMİMİZE YÖNELİK SİNSİ TUZAKLAR KURULDU

Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri harekete geçirildi. Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar biz devreye girince bu kez de terör örgütlerinin hamiliğine büründü. Ekonomimize yönelik sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları ile ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Dışardan birileri bu oyunu kurarken içerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz her engeli aşarak ülkemizi korumanın mücadelesini verdik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, elbette bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Biz halkımızı ne faize, ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara. AK Parti'nin iktidarı ile hemhal olmak biraz zaman gerektiriyor, işte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadeleden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak inşallah bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller var. Ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? Önümüzde engeller, tuzaklar var. Bizim azmimiz hepsinden fazladır. Ülkemizde bir kesim birlik, kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Biri çıkmış, hastanelerde sus diyorlar ya o da onu gösteriyor. Böyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey Haziran 2023'te alacağını söylüyor, ben söylüyorum. Defeatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin.

Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız... Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız.

Hep birlikte büyüyeceğiz, kazanacağız, yükseleceğiz, dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'Beraber yürüdük bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik. Açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, meşrebine bakmadan her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. Nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

"SERBEST PİYASA KURALLARINA AYKIRI İŞ YAPMIYORUZ"

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomik dediğimiz dinamik alan sürekli değişim içindedir. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaklardır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız. Bu nedenle döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizden ellerini çekmesini sağlama gayreti içindeyiz. Kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışırken yüzleri gülenlerin yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor, farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ülkenin hayrına gerilme yaşandığında hiç değilse susma erdemini gösterin.

Dün çıkmış birisi 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' mealinde açıklamalar yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesini kurun yeniden ülkenin gerçekleri ile alakası olmayan seviyelere çıkmasını teşvik etmektir. Bununla ilgili BDDK da yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız. Size bu dönemlerde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın, buna ne gücün ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilebilmesi için aklı ve vicdanını kaybetmesi gerekir. Burada kazanan ülkemizin tamamıdır. Herkesi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata davet ediyorum. Ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 İLE TARİHİMİZİN EN YÜKSEK ARTIŞINI YAPTIK"

Çalışanlarımızın gelirlerini arttırmaya yönelik ciddi adımlar attık. Asgari ücrete yüzde 50 ile tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Asgari cüreti vergi dışı da bıraktık. On yıllardır ne deniyordu, asgari cüret vergi dışı kalsın. Bunu da bizim iktidarımız başardı. Tüm çalışanların asgari cüret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Memurlarımız da toplu sözleşme artışına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık cüret artışı sağladık. 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl hayata geçiriyoruz. Özel sektöründe kendi çalışanlarına hak ettikleri ücreti vereceklerinden şüphe duymuyoruz.

Bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Yılbaşından itibaren ve Temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz. Bu artışların hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde bir süredir aşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, yulaf, nohut üreticilerimiz verim kaybı yaşamıştır. 651 bin üreticimize kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. 2.6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

7 yıl aradan sonra MEB şurasını topladık, önemli kararlar alındı. Bu kararlar eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmasında bize yol gösterecektir. Artık ülkemizdeki 251 OSB'nin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarımızda uygulamaya sokulacaktır. Okullarda kütüphane kurulması için kütüphanesiz okul kalmayacak programı başlattık. Bu ayın sonunda bu program tamamlanacak. Son olarak 15 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç devam ediyor. Atamada ağırlığı 7500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz.

TURKOVAC TÜM DÜNYAYLA BULUŞUYOR

Dünyamız son iki yıldır Koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Avrupa ülkelerinde yeniden kapanmalar başladı. Biz güçlü sağlık sistemi ve yaygın aşılama oranı ile bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. Aşıyı kendimiz üretmek için uzun süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızdan sonra inşallah bu konudaki müjdeyi canlı bağlantı ile duyuracağız. Şanlıurfa'daki bu merkez, bir diğer adım da İstanbul'da atacağımız adımla Turkovac inşallah tüm dünya ile tüm insanlık ile buluşuyor.























