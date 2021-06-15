Türkiye Son dakika: Kur'an kursu kararı! Diyanet duyurdu! Tarih belli oldu

Son dakika: Kur'an kursu kararı! Diyanet duyurdu! Tarih belli oldu

Türkiye

Son dakika: Kur'an kursu kararı! Diyanet duyurdu! Tarih belli oldu

Son dakika haberi...Kur'an kurslarının başlayacağı tarih belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları için karar verdi. Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlayacak. Kur'an kursları için koronavirüs nedeniyle online ve yüz yüze eğitim yapılacak.

15 Haziran 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur'an kurslarının 5 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Eğitimler, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, bu yıl online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’ belirlendi. Buna göre bu yıl yaz Kur’an kurslarına ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışma esasları 81 İin Müftülüklerine gönderildi.

KUR'AN KURSLARI 20 AĞUSTOS'TA BİTECEK

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur’an kurslarında açtığı ‘Yaz Kur’an Kursları’, bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. 2021 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur’an kursları veya ‘www.diyanet.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek.

KUR'AN KURSLARI ÇOCUKLARA YÜZ YÜZE, GENÇLERE ONLINE EĞİTİM OLARAK VERİLECEK

Kur’an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur’an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.


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