Türkiye Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan açıklayacak
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Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan açıklayacak

Türkiye

Son dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberine göre, Kurban Bayramı tatili süresinin belli olması beklenen Kabine Toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı.

ANA GÜNDEM KORONAVİRÜS VE AŞI PROGRAMI

Toplantının öncelikli gündemi ise yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgındaki son durum ve Türkiye'de artışa geçen delta varyantına ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek. 10 Temmuz itibarıyla büyük ölçüde esnetilen tedbirlerin tabloya yansımasına da bakılacak.

Toplantıda aşı programı üzerinde özellikle durulacak. Aşılamanın ülke genelinde artması konusunda atılabilecek adımların değerlendirileceği toplantıda, aşı tedarikindeki yol haritası ve yerli aşı çalışmaları da ele alınacak

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

En çok merak edilen konulardan olan "Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacak?" sorusu da toplantıda ele alınacak.

Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.


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