Türkiye Son dakika: Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaç kişi yaralandı? İşte cevabı

Son dakika: Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaç kişi yaralandı? İşte cevabı

Türkiye

Son dakika: Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaç kişi yaralandı? İşte cevabı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, hastaneler yaralanan vatandaşlarla doldu. Türkiye'de kaç kişi acil servislere başvurdu? İşte Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaralananların sayısı...

20 Temmuz 2021, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim yerlerine gitti. Vatandaşlar, günler öncesinden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını gösterilen bu alanlarda kesti. Bazı kişiler ise kesim işlemini evlerinin bahçelerinde, kapılarının önlerindeki sokakta yaptı. Kesim sırasında istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı. Bazı ailelerin yanında getirdikleri çocuklar, hayvanların kesimini korkulu gözlerle izledi.

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Yapılan tüm uyarılara rağmen, bu bayramda da acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu.

İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şöyle:

Adana ( 92), Adıyaman (133), Afyon (20), Ağrı (30), Amasya (96), Ankara (225), Antalya (17), Artvin (18), Aydın (25), Balıkesir (25), Bilecik (59), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (35), Burdur (27), Bursa (89), Çanakkale (5), Çankırı (21) Çorum (240), Denizli (124), Diyarbakır (17), Edirne (23), Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62), Eskişehir (53), Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32), Hakkari (7), Hatay (30), Isparta (17), Mersin (84), İstanbul (793), İzmir (32), Kars (45), Kastamonu (29), Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (120), Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62), Mardin (10), Muğla (24), Muş (14), Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116), Sakarya (90), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110), Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0), Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180), Batman (6), Şırnak (3), Bartın (25), Ardahan (1), Iğdır (15), Yalova (16), Karabük (30), Kilis (85), Osmaniye (25), Düzce (63)


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