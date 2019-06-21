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  • Son dakika: 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

21 Haziran 2019, Cuma 11:31 Son Güncelleme:
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Son dakika: 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği öğrenildi. İHA

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