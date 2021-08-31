Son dakika haberi... Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 14.04'te gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında henüz olumsuz bir ihbar gelmedi.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.

‘AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMAMIŞTIR’

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da depremin ardından yaptığı ilk açıklamada “Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI: 5-6 SANİYE SÜRDÜ

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremle ilgili "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı. Türk Kızılay ekipleri de deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.







