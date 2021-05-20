Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu yarın açılıyor! Bakan duyurdu... Erdoğan katılacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal Habipler Başakşehir etabı yarın açılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu için müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi. Karaismailoğlu, 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız.' dedi.
20 Mayıs 2021, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır." dedi.
Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.
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