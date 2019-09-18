  • Haberler
  • Dünya
  • Son dakika... Liberya'da okulda yangın faciası: En az 30 ölü

Son dakika... Liberya'da okulda yangın faciası: En az 30 ölü

Afrika ülkesi Liberya'da bir okulda çıkan yangın sebebiyle en az 30 öğrencinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

18 Eylül 2019, Çarşamba 14:54 Son Güncelleme:
A A
Son dakika... Liberya'da okulda yangın faciası: En az 30 ölü

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 30 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...