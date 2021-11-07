Gelen son dakika bilgisine göre, Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit yakına ettiği küfür sonrası gelen tepkilerin ardından İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.









'DİLEKÇESİ İŞLEME ALINDI'

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan grup başkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü Saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp; Sayın Lütfü Türkkan, bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir" ifadesi kullanıldı.

İYİ PARTİ'DE GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

İYİ Parti'deki son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktarmıştı. Erdoğan, "İYİ Parti Lüftü Türkkan'ın küfürlü sözleri üzerine harekete geçti. Yarın İYİ Parti grubu basına kapalı şekilde toplanacak ve yeni grup başkanvekili seçilecek. Bu şekilde Lütfü Türkkan görevinden alınmış olacak. Mevcut grup başkanvekilliği görevine İYİ Parti'den bir başka bir milletvekili seçilerek devam edecek. İYİ Parti'nin toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek." demişti.

Öte yandan toplantıya, Akşener'in de katılacağı öğrenildi.

VATANDAŞA KÜFÜR ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl’de esnafı ziyaret ederken, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edilmişti. Akşener’e tepki gösteren kişinin yanına giden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuşmuş ve ardından Türkkan ile yurttaş arasında bir anda gerilim yaşanmıştı. Bu sırada Türkkan’ın yurttaşa küfrettiği duyulmuştu. Olayın ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunarak özür diledi. Sıkıntılı bir durum yaşadığını belirten Türkkan, “O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bütün milletimizden özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada “Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkkan’ın özrüne ilişkin yaptığı açıklamada, “İYİ Parti’nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür, toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum” dedi. Olayda bir provokasyon olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclis’imizde, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar, her zaman şehit aileleri ve gazilerini karşılarında bulacaklardır. Lütfü Türkkan’ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz.”























