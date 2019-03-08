Son dakika! Mahrem mühendis operasyonu başladı! 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya’da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5’inin gözaltına alındığı kaydedildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE 20 GÖZALTI...

Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ operasyonunda ise 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.