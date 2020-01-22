Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.46’da Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerinde 14 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, hem İzmir’de hem de Manisa’da kısa süreli paniğe yol açtı. Manisa’da yine saat 16.18 ve 16.49’da da 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

MANİSA (İHA)