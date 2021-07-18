Türkiye Son dakika: Manisa'da korkunç olay! Gelinini öldürüp...

Son dakika: Manisa'da korkunç olay! Gelinini öldürüp...

Türkiye

Son dakika: Manisa'da korkunç olay! Gelinini öldürüp...

Son dakika haberine göre; Manisa Kırkağaç'ta 20 yaşındaki Gülcan Elmacı, 42 yaşındaki kayınpederi Aytekin Elmacı tarafından öldürüldü. Aytekin Elmacı, aynı av tüfeği ile intihar etti.

18 Temmuz 2021, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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 Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Aytekin Elmacı (42), gelini Gülcan Elmacı'yı (20) av tüfeğiyle vurup intihar etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülcan Elmacı da kurtarılamadı.

GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ, ALNINA SİLAHI DAYADI

Olay, saat 13.30 sıralarında, Cin Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Aytekin Elmacı ile daha önce kavga ettiği ve yaklaşık 1 ay önce barıştığı gelini Gülcan Elmacı tartıştı. Tartışmanın ardından Aytekin Elmacı, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle gelinine 2 el ateş etti. Karın ve bacağından yaralanan Gülcan Elmacı, kanlar içinde yere yığıldı. Aytekin Elmacı, bu kez silahın namlusunu alnına dayayıp, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aytekin Elmacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Gülcan Elmacı ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek için ambulans alındı.

SAĞLIK EKİBİNE SALDIRDILAR

Olayı haber alıp gelen Elmacı ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi, sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın camını kıran grup, 1 sağlık çalışanını da darbetti. Tedavisi için Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülcan Elmacı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 Yapılan incelemenin ardından kayınpeder ile gelinin cenazeleri, Kırkağaç Devlet Hastanesi’nin morguna kondu. Gülcan Elmacı'nın 1 çocuk annesi olduğu, eşi Bahattin Elmacı'nın da yaralama suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

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