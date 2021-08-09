Türkiye Son dakika: Mardin'de Suriye uyruklu kişinin üzerindeki canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son dakika: Mardin'de Suriye uyruklu kişinin üzerindeki canlı bomba etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: Mardin'de Suriye uyruklu kişinin üzerindeki canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Gelen son dakika haberine göre: Mardin' in Nusaybin ilçesi'nde canlı bomba şüphelisi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre: Mardin' in Nusaybin ilçesi'nde canlı bomba şüphelisi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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