Son dakika: Markette silahlı saldırı! Dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki bir markette facia yaşandı. Dünürlerine ateş açan Orhan Ç., market sahibi Gökhan Aydoğan'ı vurdu. Aydoğan hayatını kaybetti, (36) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
13 Haziran 2021, Pazar 13:34 Son Güncelleme:
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Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde Orhan Ç., markette kavga ettiği dünürlerine ateş açtı. Saldırıda market sahibi Gökhan Aydoğan (36) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Şüpheli Orhan Ç., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı. Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Ç.’nin yaraladığı dünür olduğu 5 kişi ise ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.