AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre bugün saat 16:07'de merkezüssü Marmaraereğlisi olan 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.İSTANBUL DÜN SALLANMIŞTIDün İstanbul Silivri'de saat 11.01'de 4.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve deprem İstanbul'un tamamından hissedilmişti. 4.6'lık depremin ardından çok sayıda artçı deprem de meydana gelmişti.