Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden acı haber geldi.





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi.









Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangına müdahalenin devam ettiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Marmaris’te kahramanlarımız büyük bir özveri ile yangına müdahale ediyorlar. Maalesef şehidimiz var. Şehidimiz Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanın cennet olsun şehidim" ifadesini kullandı.

BİR ÇOCUK BABASIYDI

Marmaris'teki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sırasında geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi. Görkem Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Evli ve 1 çocuk babası Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hasdemir'in çalışma arkadaşları da cenazenin gönderilişi sırasında büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü.

BİR POLİS DE YARALI

Ayrıca yangın sırasında motosikletli polis timinde görevli bir polis memurunun da hafif yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Muğla ve çevre illerden takviye gelen 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer ve çok sayıda orman işçisinin, müdahale ettiği yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Rüzgarın etkisiyle yangın bölgesinde farklı noktalarda zaman zaman tekrar alevlenmelerin yaşandığı, tamamen kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.







