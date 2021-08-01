Türkiye Son dakika: Marmaris'te yangından etkilenenler tahliye edilecek! Çıkartma gemisi gönderildi

Son dakika: Marmaris'te yangından etkilenenler tahliye edilecek! Çıkartma gemisi gönderildi

Türkiye

Son dakika: Marmaris'te yangından etkilenenler tahliye edilecek! Çıkartma gemisi gönderildi

Son dakika haberi...Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

01 Ağustos 2021, Pazar 17:40 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.



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