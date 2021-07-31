Türkiye Son dakika... Marmaris'teki orman yangınında son durum! Ulaşıma kapandı

Son dakika... Marmaris'teki orman yangınında son durum! Ulaşıma kapandı

Türkiye

Son dakika... Marmaris'teki orman yangınında son durum! Ulaşıma kapandı

Marmaris'te çıkan orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı. Trafiğe kapatılan karayolunda, bir süre sonra araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Ekipler, Asparan mevkisindeki alevlerin yolun diğer tarafına geçmemesi için büyük mücadele verdi. Bölgedeki çalışmalar sürerken, bu yolu kullanacak olan vatandaşlar tehlikelere karşı uyarıldı.

Bu arada, yangın bölgesinde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) bünyesinde gönüllü olarak çalışan hayvanseverler, iki günde 27 kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

Kurtarılan kaplumbağaların tedavilerini yapan Veteriner Hekim Nihat Yapanoğlu, "Biz, İzmir'den geldik. HAYTAP'tan gönüllü arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Dün yaklaşık 13 kaplumbağa kurtardık. Yine HAYTAP'taki gönüllü, Marmarisli veteriner hekim arkadaşlarımıza teslim ettik, yanık olanların tedavilerini yaptık. Bugün 14 kaplumbağa daha kurtardık. Bunların da gerekli tedavilerini yapıp, yangın bölgesinden uzak bir noktada doğaya geri bırakacağız. Dün maalesef 4 de ölü kaplumbağa bulduk. Onlar için elimizden bir şey gelmiyor. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

YAVRU KAPLIMBAĞA ÖLDÜ

Bu arada Marmaris Datça karayolunun Asparan mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kaplumbağa, üzerinden otomobilin geçmesi sonucu öldü.

Davut CAN / Muğla (MARMARİS), (DHA)

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