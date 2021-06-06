Türkiye Son dakika: MEB'den aşı randevusu açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: E-Nabız'dan...
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Son dakika: MEB'den aşı randevusu açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: E-Nabız'dan...

Türkiye

Son dakika: MEB'den aşı randevusu açıklaması! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: E-Nabız'dan...

Son dakika haberine göre, MEB'den öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı randevusu için açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs aşısı için e- Nabız üzerinden öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının randevu alabileceğini duyurdu.

06 Haziran 2021, Pazar 12:57 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.

Son dakika: Bakan Selçuk açıklamasında, 'Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.' dedi.


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