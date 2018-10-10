Son dakika: Mehtap Bayri'nin babası Yaşar Bayri hayatını kaybetti
Oyuncu Mehtap Bayri babası Yaşar Bayri'nin vefatını sosyal medya hesabından paylaştığı notla duyurdu
Oyuncu Mehtap Bayri'nin babası Yaşar Bayri hayatını kaybetti. Oyuncu haberi Instagram hesabından duyurdu.
'KALBİM YANIYOR'
Babasıyla fotoğrafını sayfasında paylaşan Mehtap Bayri altına şu notu düştü:
"Babam... Kalbim yanıyor babam..."
MEHTAP BAYRİ KİMDİR?
Mehtap Bayri, 1 Ocak 1977'de İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro bölümünü bitirdi.Fırtınalar, Yasemince, Deli Yürek, Aşkına Eşkiya, Ekmek Teknesi, Sırlar Dünyası, Küçük Kadınlar, Geniş Aile ve Şen Yuva dizilerinde rol aldı. Son olarak Kertenkele dizisinde Tülin karakterini canlandırdı.
Filler ve Çimen, Figüran, Gülcemal ve Oflu Hoca'nın Şifresi filmlerinde oynadı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınMehtap Bayri: Bu kapalı halim