AYKUT YILMAZ Ankara - Boğaziçi Üniversitesi’ne 2 Ocak’ta atanmasından bu yana protestolara ve tartışmalara konu olan Rektör Prof. Dr. Melih Bulu, 195 gün sonra Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.

Bulu’nun yerine vekaleten üniversitenin Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanırken Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı. Buna göre, adaylık için belirlenen şartları taşıyanlar, 2 Ağustos günü mesai saati bitimine kadar YÖK’e başvurabilecek.

Ardından YÖK, bütün rektörlük başvurularını alfabetik sırayla bir dosya halinde Cumhurbaşkanı’na sunacak. Cumhurbaşkanı adaylar içerisinden bir ismi rektör olarak atayacak.

YÖK’TEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Edinilen bilgiye göre, Bulu’nun görevden alınma süreci önceki gün Boğaziçi gündemiyle yapılan olağanüstü YÖK Genel Kurul toplantısıyla başladı. Toplantıda, YÖK, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yapılan şikâyetleri değerlendirdi.

Şikâyetler arasında Boğaziçi mezunlarının YÖK’e yaptıkları intihal iddialarının yanı sıra Bulu hakkındaki rektörlük için yeterli vasfı taşımadığına yönelik iddialar da yer aldı. Toplantıda, Bulu ile ilgili alınan kararlar, Erdoğan’a iletildi. Yine edinilen bilgiye göre YÖK Genel Kurulu, aldığı kararla Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal kimliğinin korumasını amaçladı.

MELİH BULU'NUN ATANMASI PROTESTOLARI BAŞLATMIŞTI

Bulu’nun atanmasıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı. Üniversitenin bahçesinde bir araya gelen akademisyenler, cübbelerini giyip rektörlük binasına arkalarını dönerek Bulu’nun istifasını istemişlerdi.

Tepkiler sürerken Bulu, katıldığı TV programında kendisini, “Boğaziçi kültürüne hiçbir şey yapmayacağım. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” sözleriyle savunmuştu. Bulu’nun adı intihal iddialarına da karışmıştı. Bulu, buna ilişkin kendisine iftira atıldığını savunmuştu.

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