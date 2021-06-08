Son dakika: Memuru rehin alan kişi konuştu: Soyunmamı istedi!

İzmir’de Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde çalışan engelli memur Mehmet Atalay Sonyıldırım’ı rehin alan Muhammed Emin Sarıkayalı’nın ifadesi ortaya çıktı.

Sarıkayalı, “Kendini gümrük memuru olarak tanıtan Ege Deniz, tedavi bahanesiyle götürdüğü pansiyonda soyunmamı istedi. Durumun farklı yöne gittiğini anladım ve odadan çıkarak gittim. Ancak Ege Deniz’in bana yapmış olduğu bu tutum kafama takıldı ve moralimi bozdu. İçime dert oldu. Alkol aldıktan sonra Ege Deniz’i bulmak için Alsancak’a Gümrük Müdürlüğü’ne geldim. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Amacım Ege Deniz’i bulmaktı. Kimseye zarar vermek istemedim” dedi.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, olay 2 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Alsancak semtinde meydana geldi. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önüne gelen 20 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkayalı, ismini Ege Deniz olarak bildiği ve gümrüktü memur olarak çalıştığını düşündüğü kişinin fotoğrafını gösterip, binada olup olmadığını sordu. Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı.

Bir süre sonra Sarıkayalı cebindeki bıçağı çıkarıp, bina önündeki engelli memur Mehmet Atalay Sonyıldırım'ı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çevredeki kişileri uzaklaştırıp, şüpheliden Sonyıldırım'ı bırakmasını istedi. Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek Sarıkayalı'yı ikna etti. Sonyıldırım'ı serbest bırakan şüpheli 'görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından gözaltına alındı.

TEDAVİ İÇİN BULUŞTUK

Muhammed Emin Sarıkayalı, Alsancak Polis Merkezi'nde avukatı Aydın Beyhan ile birlikte ifade verdi. Sarıkayalı ifadesinde, "Uyuşturucu tedavisi görmek istiyordum. Arayışa girdim. Bunu çevremdekilere söyleyince beni ismini Ege Deniz olarak bildiğim 50-60 yaşlarındaki kişiye yönlendirdiler. Ege Deniz ile bir hafta önce buluştum. Uyuşturucu tedavisi için yardımcı olacağını ve araya adam sokacağını söyledi. Ayrıca Alsancak'ta gümrükte memur olduğundan bahsetti" dedi.

Ege Deniz'in bir oda tutarak kendisini pansiyona götürdüğünü anlatan Sarıkayalı, "Ege Deniz odada soyundu. Benim de soyunmamı istedi. Durumun farklı yöne gittiğini anladım ve odadan çıkarak gittim. Bu olayı onur kırıcı olduğundan hiç kimseye anlatmadım. Ancak Ege Deniz'in bana yapmış olduğu bu tutum kafama takıldı ve moralimi bozdu. İçime dert oldu. Alkol aldıktan sonra Ege Deniz'i bulmak için Alsancak'a Gümrük Müdürlüğü'ne geldim. Ege Deniz diye birinin çalışmadığını söylediler" dedi.

BENDEN SAKLADIKLARINI DÜŞÜNDÜM

Sarıkayalı ifadesine şu şekilde devam etti:

"Bu şahsı benden sakladıklarını düşünerek gümrük memurunun boğazına bıçağı dayayarak Ege Deniz'in gelmesini istedim. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Amacım Ege Deniz'i bulmaktı. Kimseye zarar vermek istemedim. Gururum incindiği için Ege Deniz'i bularak kendisiyle konuşmak istedim. Ancak olaylar bu şekilde gerçekleşti. Psikolojik rahatsızlığım nedeniyle tedavi görmek istiyorum. Eğer olayda bir zarara sebebiyet verdiysem gidermek isterim." Sarıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi.



