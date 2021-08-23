Türkiye Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü duvarı yıkarak devrildi! 37 kişi...

Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü duvarı yıkarak devrildi! 37 kişi...

Türkiye

Son dakika: Mersin'de yolcu otobüsü duvarı yıkarak devrildi! 37 kişi...

Son dakika haberine göre, Mersin'in Silifke ilçesinde, Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü minibüse çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkıp devrildi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'deki kazada 37 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkıp, minibüse çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkıp devrilen yolcu otobüsünde 37 kişi yaralandı.

Antalya'dan Gaziantep'e giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 LM 821 plakalı 'Ben Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, saat 04.00 sıralarında Silifke ilçesi Kapızlı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki minibüse çarptıktan sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun çevre duvarını yıkarak devrildi. Kazada, 2 şoför ve 1 muavinini de aralarında olduğu 37 kişi yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazılarına ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



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