Türkiye Son dakika: Mersin'deki yangında flaş tutuklama!

Son dakika: Mersin'deki yangında flaş tutuklama!

Türkiye

Son dakika: Mersin'deki yangında flaş tutuklama!

Son dakika haberine göre, Mersin'de 31 Temmuz'da otları tutuşturarak yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yenişehir ilçesi D-400 karayolunda 31 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında otların tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında olayın failleri olduğu tespit edilen K.Ş. ve B.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler 04 Ağustos günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 4 Ağustos tarihinde şüphelilerin üzerine atılı suçlara ilişkin yapılan sorgu sonucunda şüpheli K.Ş.nin tutuklanmasına, B.K. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

MERSİN (DHA)

İlgili Haberler
Manavgat'ta çıkan yangında tutuklanmıştı!


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bu projeler dünyayı sallar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangına karşı halk direniyor… Yerel yönetimler direniyor…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 4 Ağustos korona tablosu! İşte günlük vaka sayısı