Türkiye Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Fırtına bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Fırtına bekleniyor

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Fırtına bekleniyor

Son dakika haberine göre, Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 24 Ocak Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

23 Ocak 2022, Pazar 18:54 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (24 Ocak 2022 pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına; akşam saatlerinden sonra yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 25 Ocak 2022 salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

AYDIN (İHA)

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