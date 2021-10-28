Türkiye Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde 29 Ekim Cuma günü sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

28 Ekim 2021, Perşembe 18:38 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, söz konusu kuvvetli yağışların 29 Ekim Cuma günü akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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