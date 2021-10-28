Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, söz konusu kuvvetli yağışların 29 Ekim Cuma günü akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA