Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dikkat!
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yarın için sağanak yağış uyarısında bulundu.
16 Temmuz 2021, Cuma 14:37 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Çanakkale Boğazı'nda ise fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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