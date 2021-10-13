Türkiye Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! O güne dikkat

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! O güne dikkat

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! O güne dikkat

Son dakika haberine göre, Meteoroloji merakla beklenen hava durum raporunu yayımladı. Vatandaşlar etkili olan yağışların ne kadar daha süreceğini merak ederken Meteoroloji kritik günü duyurdu. İşte hava durumuna dair detaylar...

13 Ekim 2021, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den yapılan 14- 20 Ekim 2021 arası haftalık hava durumu raporunda şu ifadeler yer aldı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, hafta sonuna kadar 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahminine göre, perşembe günü Doğu Karadeniz ve Marmara'da Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Ege'de ise İzmir yağış alacak. Yapılan uyarıda 'Yurdun Batı Kesimleri Yeni Bir Yağışlı Sistemin Etkisine Giriyor!' ifadeleri yer aldı.

Perşembe yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale ve Trakya çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Cuma günü yurdun batısı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. İstanbul ve çevre illerde yağış kuvvetli olacak. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yağışlar iç kesimleri de etkisi altına alacak. Ankara ve civarında kuvvetli yağış olması öngörülüyor.

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